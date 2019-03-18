Египет собирается купить десятки российских истребителей Су-35

Появилась официальная информация о том, что Россия и Египет подписали новый договор, согласно которому египетские военно-воздушные силы должны будут получить на вооружение несколько десятков истребителей-бомбардировщиков российского производства Су-35. Такое заявление сделали топ-менеджеры нескольких заводов ОПК.
Точной информации о количестве планируемых к продаже истребителей не сообщается, однако говорится о том, что их будет точно больше двадцати. Помимо этого, вместе с Су-35 будут проданы и различные ракеты к ним. Отмечается, что общая сумма контракта достигла отметки в два миллиарда долларов, а поставки планируют начать уже в следующем году.
Судя по всему, долгосрочный контракт не только выгоден в финансовом плане, но и обеспечит работой завод в Комсомольске-на-Амуре на несколько ближайших лет. Однако представители "Рособоронэкспорта" пока отказываются от заявлений, не комментируя как стоимость контакта, так и вообще его наличие.
Стоит отметить, что российским истребителем Су-35 интересуются многие. К примеру, Китай и Индонезия. Однако с индонезийскими властями возникли определенные трудности, поскольку США пригрозили им введением санкций в том случае, если передача истребителей состоится. А вот с Китаем контракт уже подписан, и американские санкции не заставили себя ждать — власти США уже разработали и ввели ряд ограничений для китайского правительства.
Фото: Pravda. Ru
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