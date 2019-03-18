В Грузии стартовали военные учения НАТО

Официальные представители Министерства обороны Грузии рассказали, что с сегодняшнего дня открыты военные учения с участием военнослужащих из разных государств блока НАТО. Отмечается, что всего в совместных учениях будут принимать порядка 350 солдат и офицеров.
Вплоть до 29 марта военнослужащим Грузии и стран Североатлантического альянса предстоит отрабатывать различные боевые задачи, направленные на увеличение взаимосовместимости армий.
Военные учения будут проходить на территории специального тренировочного лагеря, который был организован совместно Грузией и НАТО. Ожидается, что мероприятие посетят очень важные гости, такие как Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, глава Министерства обороны Грузии Леван Изория и другие.
Стоит отметить, что Изория ранее уже говорил об этих учениях, подчеркивая, что они проводятся исключительно для укрепления дружественных отношений со странами НАТО, а не для обучения солдат ведению боевых действий против какого-либо конкретного государства.
Данные военные учения для Грузии уже не первые. Ранее, в 2016 году, грузинские военные уже принимали участие в тренировках, которые так же проходили совместно с НАТО. Напомним, что Грузия в 2014 году дала разрешение на размещение на своей территории совместного учебного лагеря НАТО и Грузии, после чего Йенс Столтенберг заявил, что это существенный шаг в развитии взаимоотношений между Грузией и странами Североатлантического альянса.
Фото: Pravda.Ru
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