В Южной Корее случайно запустили противовоздушную ракету

Официальные представители южнокорейских военно-воздушных сил (ВВС) рассказали о том, что случайно запустили противовоздушную ракету типа Cheongung. В комментариях пресс-служба военного ведомства государства пояснила, что запуск произошел с территории военной базы, расположенной всего в 90 километрах от Сеула.

К счастью, все закончилось хорошо — на ракете средней дальности автоматически запустилась система самоуничтожения, и она взорвалась в воздухе.

Представитель ВВС Южной Кореи подчеркнул, что обошлось без разрушений и жертв, как среди военнослужащих, так и среди гражданских лиц.

На данный момент уже собрана оперативная группа, перед которой поставлена задача выяснить, каким образом ракета была запущена и что привело к несанкционированному пуску. Предварительная версия произошедшего — сбой в системе управления, однако точных данных по этому вопросу в ВВС пока не сообщают.

Напомним, что корейская ракета средней дальности Cheongung используется для ликвидации авиации противника на высоте до 40 000 метров. Помимо этого, на ракете установлено специальное программное обеспечение, запускающее протокол самоуничтожения в случае незапланированного запуска.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

В Южной Корее обеспокоены: пропал Ким Чен Ын

В Корее возраст считают не со дня рождения