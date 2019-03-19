Минобороны передало Сахалинской области часть земель

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимеренко одобрили и подписали новый приказ, согласно которому российское оборонное ведомство передает некоторые неиспользуемые земли островному региону.

На официальном портале Министерства обороны опубликовано заявление Шойгу, в котором сказано, что сейчас проводится большая работа, направленная на передачу многих строений и земель, которые не используются ведомством, под контроль Российской Федерации. По словам главы Минобороны, переданные сооружения и земельные фонды должны помочь государству и жителям Сахалинской области, поскольку их можно вполне эффективно использовать.

Представители пресс-службы администрации региона пояснили, что сейчас Министерство обороны планирует передать области порядка 40 участков, расположенных на территории Сахалина и Курильских островов. Отмечается, что развитие данных земель было сильно замедлено, поскольку они находились не под контролем муниципалитетов.

Известно, что на переданных землях правительство Сахалинской области планирует начать постройку новых жилых домов, школ, детских садов и других объектов современной инфраструктуры.

Фото: Pravda. Ru

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