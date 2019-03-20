Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Официальный представитель одного из российских авиастроительных комплексов рассказал, что боевой вертолет производства РФ Ми-28НМ будет оборудован новой управляемой ракетой. Отмечается, что новый снаряд сможет преодолевать дистанцию до 25 километров. Вести огонь по бронетехнике и различным укреплениям возможного противника можно будет в любое время суток и при любых погодных условиях.

Получать информацию о цели ракета будет с навигационного оборудования, установленного на вертолете. Передача данных будет осуществлять непосредственно перед пуском ракеты.

На данный момент ракета носит стандартное наименование — "Изделие 305". Известно, что в конструкции будет находиться самонаводящаяся головка, которая будет обнаруживать цели на последнем отрезке дистанции. Помимо этого, с самого боевого вертолета можно будет смотреть трансляцию с ракеты, которая будет передаваться по выделенной радиолинии.

Стоит отметить, что Ми-28НМ — это модернизированная версия боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Используют данный вертолет для ликвидации бронированной техники противника, для проведения разведывательных миссий и для атак на железобетонные укрытия.

На новой версии Ми-28 установлен обновленный локатор, благодаря которому члены экипажа могут "прочесывать" воздушное пространство на 360 градусов. Также в системе управления теперь имеется искусственный интеллект, который значительно упрощает взаимодействие с вертолетом.

Фото: Pravda. Ru

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