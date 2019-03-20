Испытания "Посейдона" продлятся около двух лет

Ранее мы уже писали о том, что "Посейдон" собираются спустить на воду уже весной этого года, однако теперь стало известно, что это далеко не конец. Судя по предоставленной информации от осведомленного источника, испытывать российскую разработку придется порядка двух лет. Отмечается, что это время уйдет на проверку оружия и доведение всех систем беспилотника до идеала.

Также известно, что носителем "Посейдона" на время испытаний станет модифицированная версия субмарины "Антей".

Отметим, что на данный момент эта подводная лодка находится на заводе "Севмаш", где инженеры завершают ее строительство. А о создании "Посейдона" стало известно в 2018 году, из послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.

Напомним, что "Посейдон" — это ядерный подводный беспилотник, который ранее называли просто "Статус-6". После всех испытаний планируется его поставка ВМФ России.

Фото: Pravda. Ru

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