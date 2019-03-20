Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции

Представители турецкого Министерства обороны рассказали о том, что купленные у России зенитные ракетные системы С-400 будут дислоцироваться на авиабазе Акыджи. Отмечается, что расположена она рядом с Анкарой — примерно в сорока километрах.
Известно, что именно на данной военной базе будут развертывать российские системы ПВО. Там же планируется обучать военнослужащих работе с системой. Отмечается, что после подготовки всех единиц ЗРК С-400 их могут перебросить в другие регионы страны.
Однако обучаться военные будут не только в Турции. Ранее министр национальной безопасности страны рассказал, что порядка 100 военнослужащих отправятся в Российскую Федерацию, чтобы там пройти инструктаж по эффективному использованию ЗРК.
Напомним, что покупка С-400 сулит Турции "серьезные проблемы", как выражаются представители Соединенных Штатов Америки. Советник главы департамента национальной безопасности США Джон Болтон недавно заявил, что закупка российских зенитных комплексов — это проблема не только для Вашингтона, но и для Анкары. Возможно, американские власти начнут вводить санкции против Турции, однако точной информации по данному вопросу пока нет.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Что лучше — американский "Рэптор" или российская С-400?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?