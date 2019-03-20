Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции

Представители турецкого Министерства обороны рассказали о том, что купленные у России зенитные ракетные системы С-400 будут дислоцироваться на авиабазе Акыджи. Отмечается, что расположена она рядом с Анкарой — примерно в сорока километрах.

Известно, что именно на данной военной базе будут развертывать российские системы ПВО. Там же планируется обучать военнослужащих работе с системой. Отмечается, что после подготовки всех единиц ЗРК С-400 их могут перебросить в другие регионы страны.

Однако обучаться военные будут не только в Турции. Ранее министр национальной безопасности страны рассказал, что порядка 100 военнослужащих отправятся в Российскую Федерацию, чтобы там пройти инструктаж по эффективному использованию ЗРК.

Напомним, что покупка С-400 сулит Турции "серьезные проблемы", как выражаются представители Соединенных Штатов Америки. Советник главы департамента национальной безопасности США Джон Болтон недавно заявил, что закупка российских зенитных комплексов — это проблема не только для Вашингтона, но и для Анкары. Возможно, американские власти начнут вводить санкции против Турции, однако точной информации по данному вопросу пока нет.

Фото: Pravda. Ru

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