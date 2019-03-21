В Приморье пилотам штурмовиков Су-25 пришлось приземляться на "зараженный" аэродром

Руководитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский рассказал, что в Приморье прошли летно-тактические учения, в ходе которых пилотам российских штурмовиков Су-25 пришлось отрабатывать приземление на "поврежденную и зараженную химическим оружием" базу.

Отмечается, что перед самой посадкой пилоты штурмовиков должны были на максимально низкой высоте пролететь над условно поврежденной полосой. Только оценив состояние аэродрома, пилоты начинали повторное снижение и приземлялись.

Организаторы тактических учений, при этом, решили значительно усложнить задачу пилотам. Для имитации боевых действий были применены дымовые шашки, которые сильно ухудшали видимость и делали приземление более сложным и опасным.

После приземления пилоты сразу же встречались с техническим персоналом и военными химиками. На всех членов экипажа надевали противогазы, после чего эвакуировали их специальным транспортом. А штурмовики Су-25 доставлялись в очистные боксы, где их обрабатывали специальным обеззараживающим веществом.

Помимо этого, в ходе тактических учений пилоты занимались отработкой сложных элементов пилотажа и выполняли боевые маневры на разных высотах.

Фото: Pravda. Ru

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