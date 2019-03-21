В Приморье пилотам штурмовиков Су-25 пришлось приземляться на "зараженный" аэродром

Руководитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский рассказал, что в Приморье прошли летно-тактические учения, в ходе которых пилотам российских штурмовиков Су-25 пришлось отрабатывать приземление на "поврежденную и зараженную химическим оружием" базу.
Отмечается, что перед самой посадкой пилоты штурмовиков должны были на максимально низкой высоте пролететь над условно поврежденной полосой. Только оценив состояние аэродрома, пилоты начинали повторное снижение и приземлялись.
Организаторы тактических учений, при этом, решили значительно усложнить задачу пилотам. Для имитации боевых действий были применены дымовые шашки, которые сильно ухудшали видимость и делали приземление более сложным и опасным.
После приземления пилоты сразу же встречались с техническим персоналом и военными химиками. На всех членов экипажа надевали противогазы, после чего эвакуировали их специальным транспортом. А штурмовики Су-25 доставлялись в очистные боксы, где их обрабатывали специальным обеззараживающим веществом.
Помимо этого, в ходе тактических учений пилоты занимались отработкой сложных элементов пилотажа и выполняли боевые маневры на разных высотах.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Россия обзавелась новым союзником в Азии
Все "грехи" американского истребителя F-35
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?