Французского пилота катапультировало из истребителя в момент взлета

Отмечается, что инцидент произошел на военной базе ВВС Франции Сен-Дизье. Двое пилотов, управляющих истребителем Rafale, набрали нужную скорость и пошли на взлет. В этот самый момент одного из членов экипажа катапультировало.

Судя по предоставленной информации, "выбросило" из боевого самолета 64-летнего летчика, помощника первого пилота. Из-за внезапно сработавшей системы катапультирования мужчина серьезно травмировал спину. Сообщается, что его сразу же отвезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

Помимо этого, пострадал не только второй пилот, но и первый. Ему порезало руки осколками стекла, которые посыпались в кабину в момент незапланированного катапультирования.

Теперь французским правоохранителям предстоит выяснить, почему система сработала без участия пилотов. Пока есть только версия о сбое в системе управления истребителем.

Отметим, что истребители Rafale относятся к четвертому поколению. Их производят на французском заводе, принадлежащем компании "Dassault Aviation". Rafale, помимо всего прочего, был создан без участия иностранных конструкторов, что делает его чисто французским истребителем. ВВС Франции используют данный самолет как ударный истребитель-бомбардировщик, способный перехватывать воздушные цели.

Фото: Pravda. Ru

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