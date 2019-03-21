Из бюджета США планируют выделить $6 млрд на модификацию танков М1 "Абрамс"

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посетил один из американских танкостроительных заводов, который расположен в штате Огайо. Во время осмотра предприятия он подчеркнул, что правительство готово инвестировать почти шесть миллиардов долларов в усовершенствование известного танка М1 "Абрамс". Отмечается, что финансирование будет длиться порядка трех лет.
Здесь стоит отметить, что указанная президентом сумма в два раза превышает ту, что была потрачена за последние восемь лет. Помимо этого, Трамп положительно отозвался о самом танке, назвав его очень мощным, эффективным и боеспособным.
Напомним, что М1 "Абрамс" является основным танком вооруженных сил США. Первый серийный экземпляр сошел с конвейера почти 40 лет назад — в 1980 году. После этого танком заинтересовались и другие государства. Сейчас его используют армии не только США, но и Египта, Австралии, Марокко и т. д.
За долгие годы танк претерпел множество изменений, и одна из последних модицикаций (М1А2) вышла в 1999 году. Тогда боевая машина стоила порядка шести миллионов долларов за единицу.
М1 "Абрамс" оборудован 120-миллиметровой пушкой, стреляющей в основном подкалиберными снарядами М829, М829А1-А4. Также на "Абрамсе" установлена система ПТУР MRM и крупнокалиберный пулемет.
Фото: Википедия
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