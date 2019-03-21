Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52

Пилот истребителя Воздушно-космических сил России смог сделать довольно занимательный снимок, на котором можно без труда рассмотреть оборудование, которое на себе несет американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Известно, что пилот российского истребителя летел рядом с военным самолетом США в то время, как последний находился в воздушном пространстве над Балтийским морем. Фотографии получились настолько четкими, что на них виден не только тип бомбардировщика, но и номер борта, различное оборудование и вооружение, находящееся под крыльями воздушного судна.

Так, на одном из кадров можно различить контейнер, в котором находится высокоточный поисково-прицельный комплекс Lockheed Martin AN/AAQ-33 SATP. Помимо этого, под крыльями видны тренировочные (то есть не боевые) авиационные бомбы.

Снимки, как сообщают в ВКС, были сделаны 20 марта. Отмечается, что над Балтийским морем бомбардировщики США проводили тренировочные полеты.

Напомним, что переброска военных самолетов B-52 в Великобританию — это скорее политический шаг, нежели военный. Таким образом США показали свое несогласие с российской аннексией Крымского полуострова.

Фото: Pravda.Ru

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