Турция рискует остаться без американских истребителей F-35

Помощница главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Кэти Уилбаргер рассказала, что в американском правительстве всерьез взялись за рассмотрение вопроса об отказе от поставок истребителей F-35 Анкаре.

По словам политика, в Штатах такое решение будет принято, по большей части, из-за неудачных переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Военные эксперты тоже отмечают, что для США и НАТО это может стать угрозой, поскольку одновременное использование ПВО российского производства и истребителей США поможет потенциальным противникам выявить слабые места и недостатки F-35.

Вокруг этой темы проходились уже многие специалисты, но все сходятся в том, что Турция всем видом показывает нежелание "идти на поводу" у Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что вопрос о передаче Турции российских ПВО уже закрыт. Первые единицы ЗРК С-400 уже планируется разместить на территории военной базы, расположенной в 40 километрах от Анкары.

Фото: Pravda. Ru

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