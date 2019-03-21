Турция рискует остаться без американских истребителей F-35

Помощница главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Кэти Уилбаргер рассказала, что в американском правительстве всерьез взялись за рассмотрение вопроса об отказе от поставок истребителей F-35 Анкаре.
По словам политика, в Штатах такое решение будет принято, по большей части, из-за неудачных переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военные эксперты тоже отмечают, что для США и НАТО это может стать угрозой, поскольку одновременное использование ПВО российского производства и истребителей США поможет потенциальным противникам выявить слабые места и недостатки F-35.
Вокруг этой темы проходились уже многие специалисты, но все сходятся в том, что Турция всем видом показывает нежелание "идти на поводу" у Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что вопрос о передаче Турции российских ПВО уже закрыт. Первые единицы ЗРК С-400 уже планируется разместить на территории военной базы, расположенной в 40 километрах от Анкары.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Германия отказалась от закупки F-35
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?