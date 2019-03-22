По словам Порошенко, военные НАТО поедут учиться к ВСУ

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал интервью радиостанции "Армия FM", в котором сказал, что солдаты из государств блока НАТО приедут "учиться" у бойцов украинской армии.

Порошенко также подчеркнул, что военнослужащие ВСУ помогут научиться европейским солдатам отвечать на агрессию и эффективно вести боевые действия.

Лидер Украины отметил, что сейчас у украинских военнослужащих повышен боевой дух, а навыки и боеспособность достигли фантастических высот. Именно поэтому, по словам Порошенко, страны НАТО заинтересовались совместными военными учениями с Вооруженными силами Украины.

Стоит отметить, что, говоря об "агрессии", Порошенко чаще всего говорит о России. Недавно президент Украины принимал участие в торжественном мероприятии, приуроченном к тридцатилетию вывода военных из Афганистана. Там он заявил, что сейчас многие военнослужащие, прошедшие Афганскую войну, участвуют в борьбе с "российским агрессором".

Возможно, украинская армия действительно достигла определенных высот. Однако, как отмечают многие военные эксперты, остается вопрос — почему тогда нет никаких серьезных сдвигов в борьбе с войсками самопровозглашенных ЛНР и ДНР?

Фото: Pravda. Ru

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