ФСБ проводит обыски на нескольких станкостроительных российских предприятиях

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о следственных действиях на нескольких российских станкостроительных предприятиях.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Так, российское силовое ведомство проводит обыски на предприятиях в Москве, Петербурге и Липецке. Предприятия эти, отметим, выполняют государственный оборонный заказ.
Об этом общественности и средствам массовой информации сообщает Центр общественных связей ФСБ. Следственные действия проводятся из-за хищения руководством предприятия значительных средств из федерального бюджета, которые были направлены на реализацию государственного оборонного заказа.
Согласно предоставленной информации, ФСБ изымает на предприятиях документацию, цифровые носители и иные предметы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.
На данный момент ФСБ не сообщила каких-либо других подробностей по факту проводимых следственных действий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Федеральной службе безопасности Российской Федерации уверены в намерениях Военно-морских сил Украины уничтожить Крымский мост. Инцидент в Керченском проливе в ноябре минувшего года, отметили в российском силовом ведомстве, яркое тому подтверждение.
Фото: commons. wikimedia.org.
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