Военнослужащие РФ пролетят над США в рамках Договора по открытому небу

В рамках действующего Договора по открытому небу, российские военные с 25 по 30 марта совершат разведывательный полет над Соединенными Штатами Америки.
В официальном заявлении по данному решению сказано, что для наблюдения будет использоваться самолет Ту-154М, который взлетит с аэродрома Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета в этот раз составит 5130 км.
Помимо этого, военнослужащие РФ объединятся с белорусскими летчиками, чтобы совершить такой же наблюдательный полет над польской территорией. Отмечается, для этого в небо будет поднят самолет Ан-30Б.
Напомним, что российское воздушное судно уже не в первый раз будет кружить над Соединенными Штатами. Последний наблюдательный полет был осуществлен в 2017 году. Тогда самолет Военно-воздушных сил России пролетел над Вашингтоном — высота полета при этом была довольно низкой, всего 1100 метров. Российские пилоты облетели Капитолийский холм, Пентагон, штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США в Лэнгли и земли авиационной базы Эндрюс, которая используется в качестве правительственного аэродрома.
В тот раз российский наблюдательный полет поднял волну негодования в СМИ. Отмечалось, что летчики РФ пролетели заодно над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид, вокруг гольф-клуба, который принадлежит Дональду Трампу, а также над районом защищенного комплекса связи и управления Маунт-Уэзер.
Фото: Pravda. Ru
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