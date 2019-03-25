На полигоне "Цугол" в Забайкалье стартовали военные учения

Представители пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) рассказали о том, что порядка десяти тысяч военных из разных подразделений были отправлены на российский военный полигон "Цугол", расположенный в Забайкалье. Целью военнослужащих будет участие в военных учениях, руководить которыми будет глава штаба — первый заместитель главного командира ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко.

Стоит отметить, что данные учения впервые проходят в условиях такого сурового климата. На данный момент на территории полигона фиксируется температура около -10 градусов, однако по ощущениям -16. Ожидается, что ночью температура может понизиться до -12 градусов.

Перед военнослужащими будет поставлено довольно большое количество учебных задач. Солдаты будут противостоять диверсантам и разведчикам импровизированного врага, заниматься маскировкой подконтрольной техники и укреплений, вести маневренную оборону и так далее.

Отмечается, что на данный момент военнослужащие из Войск связи РФ уже развернули на военном полигоне больше двадцати пунктов управления. Каждый пункт управления, как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, оборудован выделенной спутниковой связью и проводными каналами. Помимо этого, военнослужащие смогут вести переговоры по видеосвязи.

Фото: Pravda. Ru

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