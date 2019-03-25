На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Официальный представитель военной полиции Соединенных Штатов Америки рассказал о том, что взрыв был зафиксирован на территории военной базы Кэмп-Дзукэрэн, расположенной в центральной части острова Окинава.

Известно, что на данной военной базе дислоцируются морские пехотинцы США, ракетные установки и различная военная техника.

В пресс-службе американской полиции пояснили, что злоумышленники незаконно пробрались на территорию военной базы, демонтировав небольшую часть ограждения. Попав на охраняемую территорию, неизвестные взорвали там баллон с газом, предварительно подложив его под одно из зданий. Отмечается, что для своих целей данное строение используют сотрудники Минобороны Японии.

К счастью, в результате подрыва пострадавших не зафиксировано. Сейчас начато расследование, целью которого является не только установление личностей подозреваемых, но и целей, которые они преследовали.

Отметим, что на территории военной базы Кэмп-Дзукэран находится штаб морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, именно на Окинаву стянуто почти 70% всех американских военнослужащих, находящихся в Японии. Это, кстати, не очень нравится как общественности, так и японским властям — уже не раз они просили правительство США снизить количество военных на острове.

Фото: Pravda. Ru

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