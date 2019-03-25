В Питере и Ленинградской области будут бомбить лед с помощью истребителей

Вчера, 24 марта, на реке Неве "пошел" лед. По словам сотрудников спасательных служб, за прошедшую зиму на всех каналах и реках Санкт-Петербурга и Ленинградской области образовалось такое количество льда, что в момент половодья он может сильно подпортить жизнь местным жителям.
Отмечается, что ледяные заторы могут быть серьезной угрозой для различных гидротехнических сооружений. Чтобы не допустить разрушений, а также разлива рек и каналов, пришлось даже привлечь летчиков военно-воздушных сил России. Они привели в состояние полной боевой готовности боевые самолеты, с помощью которых планируется ликвидировать ледовые заторы.
Известно, что для обстрела будут использоваться многоцелевые боевые самолеты Су-35С, Су-34 и вертолеты Ми-8. Сейчас все единицы техники готовы в течение двух часов прибыть на место любого ледового затора и ликвидировать его.
Сообщается, что для обстрела принято решение использовать авиабомбы маленького калибра. На данный момент за движением ледяных плит наблюдают спасатели.
Фото: Pravda. Ru
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