Израиль отправляет военных и технику к сектору Газа

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри рассказал о том, что руководитель Генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави отправил два военных батальона и один центр управления к границам сектора Газа.

Ранее мы уже писали о том, что Израиль собирается силой ответить на недавний акт агрессии со стороны Газы. Ради этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху даже сократил срок своего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что он лично хочет руководить Министерством обороны Израиля после произошедшего.

Авихай Эдри также подчеркнул, что складывается очень напряженная и серьезная ситуация, требующая решительных и незамедлительных действий. Поэтому на данный момент начата частичная мобилизация военнослужащих запаса, а израильское Минобороны отправляет к границам Газы солдат и бронетехнику.

Напомним, что сегодня утром ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом, расположенный в сельскохозяйственной местности. Из-за обстрела пострадали шесть человек, в том числе дети. Кроме того, в момент общей эвакуации травмы различной степени тяжести получили многие мирные жители, отправившиеся в бомбоубежища.

Фото: Pravda. Ru

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