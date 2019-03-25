Крупномасштабные военные учения ВДВ стартовали в Крыму

Представитель пресс-службы Министерства обороны России рассказал о том, что около полутора тысяч военных будут принимать участие в крупномасштабных военных учениях Воздушно-десантных войск, которые пройдут в Республике Крым.

Помимо этого, на учения было доставлено 300 единиц различной военной техники, в том числе самолеты, танки, морские судна Черноморского флота и т. д.

Участие в масштабных военных учениях примут военнослужащие из десантно-штурмового и артиллерийского полков седьмой гвардейский десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ, командование которой осуществляет полковник Андрей Суховецкий.

В пресс-службе Минобороны пояснили, что военнослужащие будут заниматься отработкой переброски личного состава на большие расстояния. Использоваться при этом будут самолеты, корабли ЧФ и различная бронетехника.

Помимо этого, десантники, высадившись на нужной территории, должны будут атаковать укрепления условного противника, осуществить захват пунктов управления и штурмом взять лагерь импровизированного незаконного бандформирования.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Российский десант в Нормандии

Российские десантники могли изменить ситуацию в Косово