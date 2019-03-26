В Минобороны РФ рассказали о трех погибших в Сирии российских военных

Как сообщают в пресс-службе Министерства обороны России, в конце февраля этого года на территории Сирии жертвами боевиков стали трое российских военнослужащих. Отмечается, что солдаты армии РФ возвращались на машине из одного из поселений в провинции Дейр эз-Зор, куда доставляли гуманитарную помощь.
Судя по предоставленной информации, боевики устроили засаду на одном из участков пути.
Однако, как пояснили в военном ведомстве, установить личности причастных к смерти российских военнослужащих удалось быстро. Сразу после этого была начата спецоперация, к которой привлекли даже Воздушно-космические силы РФ. В результате была уничтожена целая группа боевиков, насчитывающая тридцать человек.
В пресс-службе Министерства обороны РФ также подчеркнули, что тела погибших российских солдат уже доставлены в Россию.
Стоит отметить, что с 2015 года на территории Сирии погибли более ста российских военных.
Напомним, что два года назад, в 2017, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что российские войска выводятся из Сирии. Однако часть военнослужащих все же оставили и распределили между базами Хмеймим и Тартус.
Фото: Pravda. Ru
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