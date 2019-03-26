В США успешно закончились испытания двух противоракет

Представители агентства по противоракетной обороне в Пентагоне рассказали о том, что над Тихим океаном были проведены испытания двух противоракет. Отмечается, что тестовые запуски прошли успешно.

Также в департаменте рассказали, что в ходе испытаний использовалась межконтинентальная ракета, с ликвидацией которой системы ПРО справились на отлично.

Стоит отметить, что для Соединенных Штатов Америки это первые подобные испытания. Межконтинентальную ракету, имитирующую угрозу, запустили с Маршалловых островов, то есть с расстояния в 4 000 миль от ракет-перехватчиков. Сами же противоракеты запустили с базы Вооруженных сил США в Калифорнии.

Напомним, что на данный момент в США все больше внимания уделяют противоракетной обороне, постоянно модернизируя вооружение и заключая контракты на производство нового. Помимо этого, в Пентагоне ранее заявили о том, что США собираются провести испытания ракет, не соответствующих правилам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако, судя по всему, США планомерно продолжают отходить от правил ДРСМД.

Ранее мы сообщали о том, что Россия также приостанавливает участие в Договоре. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет "зеркально и асимметрично" реагировать на все решения Соединенных Штатов по этому вопросу.

Фото: Pravda. Ru

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