В Министерстве обороны Эстонии рассказали о том, что в Таллине, в период с 3 по 7 апреля, будут проходить военные учения НАТО, в которых примут участие военнослужащие из бельгийской роты межнационального батальона. Известно, что тренировки будут иметь формат тридцати пяти вооруженных столкновений на городских улицах.
Также отмечается, что военные учения, разумеется, будут проходить не в самом городе, а на территории бывшей тюрьмы Таллина. Всего в тренировках примут участие порядка 200 военнослужащих.
На учениях солдатам предстоит оттачивать навыки ведения боя с использованием ручного огнестрельного оружия, дымовых шашек и взрывпакетов. Само собой, для стрельбы во время учений военнослужащим выдадут исключительно холостые боеприпасы.
Помимо этого, в Минобороны Эстонии рассказали, что из-за сильного шума, который будет вызван многочисленными выстрелами и взрывами, проводить учения решено в период с 8:00 до 22:00.
Напомним, что решение о размещении многонациональных батальонов в Латвии, Эстонии, Польше и Литве было принято на саммите НАТО три года назад — в 2017 году. Само размещение войск началось позже, в 2017.
Фото: Pravda. Ru
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