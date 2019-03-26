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Источник Правда.Ру

Солдаты НАТО будут отрабатывать в Таллине навыки ведения уличных боев

Силовые структуры » Министерство обороны

В Министерстве обороны Эстонии рассказали о том, что в Таллине, в период с 3 по 7 апреля, будут проходить военные учения НАТО, в которых примут участие военнослужащие из бельгийской роты межнационального батальона. Известно, что тренировки будут иметь формат тридцати пяти вооруженных столкновений на городских улицах.

Военнослужащие НАТО будут отрабатывать навыки ведения уличных боев в Таллине. 401473.jpeg

Также отмечается, что военные учения, разумеется, будут проходить не в самом городе, а на территории бывшей тюрьмы Таллина. Всего в тренировках примут участие порядка 200 военнослужащих.

На учениях солдатам предстоит оттачивать навыки ведения боя с использованием ручного огнестрельного оружия, дымовых шашек и взрывпакетов. Само собой, для стрельбы во время учений военнослужащим выдадут исключительно холостые боеприпасы.

Помимо этого, в Минобороны Эстонии рассказали, что из-за сильного шума, который будет вызван многочисленными выстрелами и взрывами, проводить учения решено в период с 8:00 до 22:00.

Напомним, что решение о размещении многонациональных батальонов в Латвии, Эстонии, Польше и Литве было принято на саммите НАТО три года назад — в 2017 году. Само размещение войск началось позже, в 2017.

 

Фото: Pravda. Ru

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Темы НАТО Таллин армия НАТО военные учения
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