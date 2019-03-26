Порошенко рассказал о потерях в войне против ДНР и ЛНР

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские вооруженные силы понесли слишком большие потери, заплатив этим за возможность выстроить эффективную защиту страны.

По словам Порошенко, за все время ведения боевых действий в рамках антитеррористической операции на востоке Украины, погибли 2959 украинских военнослужащих.

Также украинский лидер подчеркнул, что это "слишком высокая цена", которую пришлось заплатить за то, чтобы начать "отстраивать" Украину.

Помимо этого, Порошенко заявил, что в ходе боев погибли многие мирные жители, которые ни в чем не виноваты.

Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе начался в 2014 году, когда самопровозглашенные ДНР и ЛНР отказались принимать действующую на Украине власть. Стоит отметить, что за 5 лет войны серьезных сдвигов с сторону деэскалации так и не отмечалось. ВСУ продолжают обвинять ЛДНР в проявлениях агрессии, а самопровозглашенные Республики, в свою очередь, говорят об атаках и ракетных обстрелах по жилым районам со стороны вооруженных сил Украины.

Фото: Pravda. Ru

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