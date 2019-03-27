Раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии

26 марта мы рассказали о том, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих, попавших в засаду. Сегодня были обнародованы новые данные, из которых следует, что погибшие были офицерами — двое полковников и майор.
Сообщается, что российские военные, сопровождаемые колонной из восьми машин, ехали на автомобиле УАЗ к Пальмире. Перед военнослужащими стояла задача организовать пункт наблюдения рядом с нефтяным месторождение Кум.
Судя по предоставленной информации, за колонной была установлена слежка. По какой то причине УАЗ, в котором ехали офицеры, отстал от остальных автомобилей. После этого, почти в сорока километрах от поселения Аль-Маядин, машина с российскими военными попала в засаду, где была обстреляна террористами.
Отмечается, что майор погиб почти сразу, а полковники лишь через несколько часов. По одной из версий, террористы узнали про колонну от бывших участников ИГИЛ*.
Напомним, что сразу после гибели российских военных были установлены лица, причастные к произошедшему. К ликвидации преступников были привлечены ВКС, в результате чего была уничтожена группировка боевиков, состоящая из тридцати человек.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
Фото: Pravda. Ru
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