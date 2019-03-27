НАТО ведет активную разведку у российских границ

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Александра Грушко, НАТО ведет разведывательную деятельность в непосредственной близости от российских границ. Отмечается, что действия Североатлантического альянса становятся все более активными.
Политик подчеркнул, что представители стран НАТО оправдывают свои действия "мифической" российской угрозой. Стоит отметить, что подобная деятельность не очень положительно влияет на стабильность в Евроатлантике.
О ведении разведдеятельности у границ России сообщается все чаще и чаще. Напомним, что ранее бомбардировщик американских военно-воздушных сил B-52 был замечен над Балтийским морем. Тогда в небо подняли российский истребитель Cу-27, который вплотную приблизился к военному самолету США и "отогнал" его от границы. Однако в Пентагоне заявили, что бомбардировщик просто выполнил свою задачу и самостоятельно принял решение о возвращении на базу.
Помимо этого, США перебросили в Европу (на базу Fairford в Великобритании) еще шесть таких же военных самолетов. Тогда представители Минобороны США пояснили, что бомбардировщики прибыли в Европу исключительно для участия в военных учениях. На самом же деле видно, что НАТО все больше вооружения стягивает в Европу.
Фото: Pravda. Ru
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