На Камчатке зенитчики "отразили" воздушную атаку

Военнослужащие из зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона морской пехоты ВС РФ провели военные учения на одном из камчатских полигонов — "Радыгино".
Глава пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал, что водителям боевых машин предстояло совершить проезд по танковому полигону и по пересеченной местности, преодолевая водные препятствия, горы снега и колейные мосты.
Также отмечается, что по ходу выполнения задания военнослужащим необходимо было защищать важный стратегический объект от воздушных атак. Для выполнения поставленной задачи были предоставлены самоходные зенитные установки ЗСУ-24 "Шилка" и "Стрела-10". По информации, предоставленной пресс-службой, российские военные успешно справились с ликвидацией различных воздушных мишеней, которые двигались с разной высоте и с разной скоростью.
Известно, что в учебно-боевых испытаниях принимали участие больше пятидесяти военных, под управление которых было передано двенадцать единиц боевой техники.
Напомним, что Восточный военный округ — это военно-административная единица ВС РФ. Формирование призвано охранять восточную часть России. На вооружении ВВО стоит довольно большое количество различной военной техники: атомные и дизельные подлодки, крейсера, авиация, бронетехника и т. д.
Фото: Pravda. Ru
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