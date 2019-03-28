Американским ВВС понадобилось почти 5 миллиардов долларов на восстановление двух баз

Министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Хезер Уилсон представила новое обращение к Конгрессу, в котором сказано, что ведомству требуется 4,9 млрд долларов для ремонта и восстановления двух баз ВВС. Отмечается, что речь идет о военных базах во Флориде и Небраске.
Судя по предоставленным данным, в этом году департамент собирается потратить 1,2 млрд долларов, а еще 3,7 млрд будут необходимы в 2020 и 2021 годах. Уилсон отметила, что если необходимая сумма не будет предоставлена, то Военно-воздушным силам США будет необходимо "ужаться", что может негативно повлиять на готовность к ведению боевых действий в случае возникновения угрозы для страны. Теперь принять решение о предоставлении средств или об отказе предстоит Конгрессу США.
Напомним, что в октябре прошлого года мощный ураган, который обрушился на юго-восточные штаты Америки, сильно повредил базы Военно-воздушных сил США. Ущерб, по мнению экспертов, оценивается в несколько миллиардов долларов.
А совсем недавно была сильно затоплена база ВВС США Оффатт, на которой дислоцировался штаб СТРАТКОМ. Там же находились самолеты "судного дня", на которых должны будут собраться военные офицеры и члены правительства США во время начала ядерной войны.
Фото: Pravda. Ru
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