Соединенные Штаты просят РФ добиться вывода войск Сирии с Голанских высот

По мнению политического координатора постпредства Соединенных Штатов Америки Родни Хантера, который выступил в Совете безопасности ООН, Российская Федерация должна добиться от сирийской армии вывода войск с Голанских высот.

По словам политика, России необходимо "надавить" на сирийское правительство, чтобы те приняли решение об освобождении территории от своих военнослужащих.

Напомним, что ранее действующий президент США Дональд Трамп лично подписал документ, согласно которому признается суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Напомним, что подписание декларации прошло во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что израильская армия отбила у Сирии Голанские высоты в 1967 году, во время Шестидневной войны. Именно из-за вопроса о государственной принадлежности территории до сих пор не утихает конфликт между Сирией и Израилем.

25 марта, кстати, израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху пришлось в срочном порядке возвращаться на родину, сократив свой визит в США. Тогда из сектора Газа по центральной части Израиля был нанесен ракетный удар, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе и дети.

Фото: Pravda. Ru

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