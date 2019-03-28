НАТО отправляет два корабля в одесский порт

Официальный представитель Североатлантического альянса в Украине рассказал о том, что два военных судна Военно-морских сил Канады и Испании будут передислоцированы в одесский порт 1 апреля этого года. Сообщается, что речь идет о кораблях "Торонто" и "Санта Мария".

По данным украинских СМИ, встречать иностранные фрегаты в причерноморском порту будут представители украинского правительства и командования Вооруженных сил Украины. Также известно, что корабли некоторое время будут открыты для посещения и смогут принять на своем борту посетителей.

Однако точной информации о сроках пребывания кораблей в одесском порту не сообщается. Но, согласно опубликованному заявлению, корабли Канады и Испании позже будут принимать участие в маневрах типа PASSEX ("беглая тренировка"). Данные учения призваны наладить эффективное взаимодействие в условиях военного конфликта флотов нескольких стран.

Напомним, что через несколько дней (31 марта) на Украине пройдут выборы нового главы государства. Результаты недавнего опроса показали, что действующий лидер Украины Петр Порошенко набрал лишь 16,5% голосов. На первом месте пока находится Владимир Зеленский — его готовы поддержать 29 процентов украинцев.

Фото: Pravda. Ru

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