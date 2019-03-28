Субмарина "Великий Новгород", вооруженная ракетами "Калибр", вошла в Черное море

В акваторию Черного моря прибыла современная дизельная подлодка Военно-морских сил России "Великий Новгород". Отмечается, что вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" субмарина пересекла Босфор, после чего в стамбульских СМИ начали появляться фотографии подводной лодки.

Отмечается, что субмарина ВМС РФ, закрепленная за Черноморским флотом, впервые прибудет на севастопольскую базу. После того, как подлодку поставили на вооружение Военно-морского флота в Балтике, она была занята на выполнении задач с военными морскими судами постоянного оперативного соединения флота России в Средиземном море.

Стоит напомнить, что экипаж субмарины "Великий Новгород" во время несения боевого дежурства принимал участие в атаках по позициям ИГИЛ*. За это время с подлодки было организовано четыре ракетных удара. Тогда сообщалось, что в общей сложности по ИГ* было запущено 29 ракет "Калибр".

Ранее подводная лодка "Краснодар", которая является однотипной с субмариной "Великий Новгород", также прошла Босфорский пролив, после чего вышла в Средиземное море.

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация

Фото: Pravda. Ru

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