Субмарина "Великий Новгород", вооруженная ракетами "Калибр", вошла в Черное море

В акваторию Черного моря прибыла современная дизельная подлодка Военно-морских сил России "Великий Новгород". Отмечается, что вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" субмарина пересекла Босфор, после чего в стамбульских СМИ начали появляться фотографии подводной лодки.
Отмечается, что субмарина ВМС РФ, закрепленная за Черноморским флотом, впервые прибудет на севастопольскую базу. После того, как подлодку поставили на вооружение Военно-морского флота в Балтике, она была занята на выполнении задач с военными морскими судами постоянного оперативного соединения флота России в Средиземном море.
Стоит напомнить, что экипаж субмарины "Великий Новгород" во время несения боевого дежурства принимал участие в атаках по позициям ИГИЛ*. За это время с подлодки было организовано четыре ракетных удара. Тогда сообщалось, что в общей сложности по ИГ* было запущено 29 ракет "Калибр".
Ранее подводная лодка "Краснодар", которая является однотипной с субмариной "Великий Новгород", также прошла Босфорский пролив, после чего вышла в Средиземное море.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Россия возрождает зарубежные базы ВМФ
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.