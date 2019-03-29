США отказывается от поставок истребителей F-35 Турции

Американские сенаторы разработали и внесли на рассмотрение проект нового закона, согласно которому предполагается запретить поставки истребителей пятого поколения F-35 турецким Военно-воздушным силам.
Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока турецкое правительство не передумает закупать ЗРК С-400 российского производства.
Сенатор от республиканцев Джеймс Лэнкфорд заявил, что в США обеспокоены тесным сотрудничеством Анкары с Москвой. Политик отметил, что Турция очень важна для НАТО и нацбезопасности Соединенных Штатов Америки, однако сотрудничество "с правителем, пытающимся подорвать интересы Североатлантического альянса" не может пройти незамеченным.
Новым законопроектом Вашингтон будет пытаться убедить Турцию в том, что не стоит покупать ракетные системы С-400 у Российской Федерации. Помимо этого, в американском правительстве уже рассматривают возможность введения санкций против турецкого правительства.
Напомним, что США уже не раз заявляли о том, что нельзя допустить совместного использования российских С-400 и американских F-35. По словам представителей Соединенных Штатов, это может помочь потенциальным врагам выявить слабости боевого самолета и собирать о нем детальную информацию.
Фото: Pravda. Ru
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