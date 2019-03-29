Россия разрабатывает управляемый снаряд для артиллерии

Официальный представитель "КБТочмаш" рассказал о том, что на предприятии активно ведется разработка управляемого артиллерийского снаряда 57-го калибра. Отмечается, что ни у одной страны в мире нет подобной разработки.

Известно, что каждая управляемая ракета будет оборудована специальным блоком с полуактивной лазерной головкой самонаведения.

Стоит отметить, что сегодня неуправляемые ракеты показывают не очень высокий уровень эффективности, именно поэтому на предприятии решили разработать управляемый снаряд. Если всеми ракетами можно будет управлять, то это не только повысит эффективность вооружения, но и значительно снизит финансовые затраты.

Напомним, что в последнее время в России все больше внимания уделяют внедрению новых видов вооружения. Ранее мы писали о том, что в ближайшем будущем в Военно-морской флот РФ могут передать беспилотный аппарат "Посейдон". Хотя иностранные специалисты отмечают, что данный беспилотник сможет встать на вооружение только к 2027 году.

Фото: Pravda. Ru

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