Россия разрабатывает управляемый снаряд для артиллерии

Официальный представитель "КБТочмаш" рассказал о том, что на предприятии активно ведется разработка управляемого артиллерийского снаряда 57-го калибра. Отмечается, что ни у одной страны в мире нет подобной разработки.
Известно, что каждая управляемая ракета будет оборудована специальным блоком с полуактивной лазерной головкой самонаведения.
Стоит отметить, что сегодня неуправляемые ракеты показывают не очень высокий уровень эффективности, именно поэтому на предприятии решили разработать управляемый снаряд. Если всеми ракетами можно будет управлять, то это не только повысит эффективность вооружения, но и значительно снизит финансовые затраты.
Напомним, что в последнее время в России все больше внимания уделяют внедрению новых видов вооружения. Ранее мы писали о том, что в ближайшем будущем в Военно-морской флот РФ могут передать беспилотный аппарат "Посейдон". Хотя иностранные специалисты отмечают, что данный беспилотник сможет встать на вооружение только к 2027 году.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Артиллерия отбила у морпехов полигон в Крыму
День ракетных войск и артиллерии
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.