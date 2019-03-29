Минобороны представило галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео, где показан бронещит со встроенными лампочками, который не только защищает бойцов, но и ослепляет противника. На записи спецназ в ходе учений на нижегородском полигоне Мулино захватывает здание, используя более 30 единиц боевой техники.

Лампочки на щите вспыхивают с тщательно рассчитанными интервалами, благодаря чему под воздействием вспышек у противника могут возникнуть зрительные галлюцинации.

Похожие средства применяются также в Военно-морском флоте. С февраля текущего года корабли стали оснащать системами визуально-оптических помех "Филин". Они также временно ослепляют и вызывают у военнослужащих неприятеля галлюцинации, головокружение, тошноту, а кроме того, способны выводить из строя аппаратуру на расстоянии до пяти километров. Газета The Times в начале марта отмечала обеспокоенность британских военных этой российской разработкой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при своей высокой эффективности система "Филин" не оказывает негативного влияния на зрение человека.

Источник фото: кадр из видео Министерства обороны РФ

Читайте также

Бомбы из мышей, сверхзвуковые ракеты и многое другое поражающее воображение оружие

Росгвардия вооружится "умными" беспилотниками

Автомат Калашникова: любопытные факты