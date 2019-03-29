Россия не будет вторгаться в Швецию и Финляндию - Foreign Policy

Издание Foreign Policy решило оспорить недавнее высказывание Михаила Саакашвили относительно возможной агрессии России в отношении Швеции и Финляндии. По мнению аналитиков издания, экс-президент Грузии пытается спекулировать угрозами, вместо того, чтобы реально оценить текущий геополитический фон.

Автор статьи утверждает, что несмотря на различные разногласия, между Европой и Россией сохраняется уверенное партнерство. Более того, Финляндия является одним из самых преданных российских партнеров на политическом уровне.

Также в материале говорится, что Швеция и Финляндия развивают оборону собственных территорий. Поэтому заявления Саакашвили о возможном вторжении России в Финляндию и Швецию лишены оснований. В завершении материала, автор отмечает, что, возможно, Саакашвили пытается усмотреть "российскую угрозу" везде, поскольку Россия вторглась на территорию Грузии, когда он был президентом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Швеция и Финляндия заключили в 2015 году военные союз против России. Подобную "необходимость" представители оборонной сферы обоих государств объясняют реакцией на наращение военной мощи России и потребностью контролировать Балтийский регион.

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