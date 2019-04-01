Два мирных жителя пострадали в ДНР из-за обстрела ВСУ

Официальный представитель пресс-службы ДНР рассказал, что в результате минометного обстрела, который организовали военнослужащие Вооруженных сил Украины, серьезные травмы получили два человека - женщина и мужчина.
Сообщается, что 31 марта военные ВСУ в очередной раз нарушили все договоренности о перемирии, обстреляв небольшой населенный пункт Зайцево. Отмечается, что огонь велся из минометов 82-го калибра.
Из-за обстрела были травмированы двое местных жителей, проживающих на улице Карбышева. Известно, что в момент обстрела мужчина и женщина были на своем огороде.
Судя по предоставленной информации, 54-летний мужчина был ранен осколками от снаряда в область шеи, а у женщины зафиксировано осколочное ранение брюшной полости. Обоих пострадавших, как пояснили в пресс-службе, срочно доставили в городскую больницу №2, расположенную в Горловке.
Напомним, что ранее представители ДНР рассказали о 18 случаях нарушения режима прекращения огня военнослужащими Вооруженных сил Украины. О состоянии пострадавших пока подробностей не сообщается.
Фото: Pravda.Ru
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