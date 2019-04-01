В России начался осенний призыв на службу в армию

В Российской Федерации стартовала первая в этом году призывная кампания, в ходе которой новобранцев будут отправлять на службу в Вооруженные силы России, Росгвардию, пограничную службу ФСБ, ФСО, МЧС и так далее.
Отмечается, что во время осеннего призыва на службу собираются призвать порядка 135 000 призывников. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации подчеркнул, что в прошлом году это число достигло отметки в 132 500 человек.
Напомним, что количество призванных на военную службу начало резко падать после 2017 года, когда в армию призвали порядка 134 000 человек, вместо 152 000. Тогда в Минобороны подчеркнули, что сокращают численность призывников, поскольку хотят заменить их "контрактниками".
Получается, что в этом году "планка", установленная еще два года назад, особо не изменилась.
Также сейчас ведется активная работа, направленная на исключение случаев призыва молодых людей, имеющих законные основания не идти на службу в армию. Теперь призывники, если они не согласны с решением комиссии, могут отправить в оборонное ведомство претензию, которую в обязательном порядке будут рассматривать в военной прокуратуре.
Помимо этого, известно, что призыв в регионах Крайнего Севера начнется на месяц позже — 1 мая 2019 года.
Фото: Pravda. Ru
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