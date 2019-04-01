Американцы испугались российского беспилотника с оружием

В известном в Соединенных Штатах Америки издании "Фокстрот Альфа" была опубликована интересная статья, в которой авторы публикации назвали новый российский беспилотный аппарат, вооруженный карабином "Вепрь", "летающим кошмаром".

В публикации говорится о том, что новый беспилотник производства РФ запатентовала компания "Алмаз-Антей". Отмечается, что именно данный концерн занимается разработкой и выпуском вооружения для ПВО и ПРО.

По словам авторов материала, новый беспилотник сможет находиться в воздухе более 40 минут, а взлет и посадку осуществлять вертикально.

Стоит отметить, что в России данный летательный аппарат будут использовать, скорее всего, исключительно для борьбы с дронами, которые находятся в воздухе без разрешения. Но в американском издании пишут, что возможно и использование дрона против людей.

Один из авторов, Кайл Мизоками, особо отметил весь ужас современной войны. По его словам, если добавить к существующему оружию еще и "рой из тысяч летающих вооруженных дронов", то все станет еще страшнее.

Фото: Pravda. Ru

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