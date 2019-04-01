Первую в 2019 году ракету "Протон" с Байконура запустят 23 мая

Первая в этом году ракета-носитель "Протон-М", на которой будет установлен телекоммуникационный спутник "Благовест", будет запущена с космодрома Байконур 23 мая.
Отмечается, что главным инициатором данного запуска является Министерство обороны Российской Федерации. Известно, что запускать ракету будут с помощью разгонного блока "Бриз-М". Напомним, что в общем за этот год планируется запуск шести ракет-носителей "Протон-М".
Помимо этого, есть информация о переговорах, которые провели между собой Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева и британская фирма OneWeb. Судя по всему, в Великобритании заинтересованы в покупке российских ракет "Протон".
Однако стоит заметить, что в июне прошлого года руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил об остановке эксплуатации ракет-носителей "Протон". Тогда сообщалось, что всю космическую отрасль Российской Федерации необходимо модернизировать и перевести на новые ракеты класса "Ангара".
Фото: Pravda. Ru
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