В США рассказали, как Североатлантический альянс "обманул" Горбачева

В известном американском издании The National Interest появилась статья, в которой рассказывается о заявлениях глав государств-членов Североатлантического альянса. Отмечается, что почти тридцать лет назад, в 1990 году, лидеры стран, входящих в блок НАТО, дали серьезное обещание главе СССР Михаилу Горбачеву. Тогда они подчеркнули, что не станут расширяться в восточном направлении. Однако позднее данные обещания были позабыты.

Известно, что в тот год такое обещание дали многие серьезные политики — президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер, французский лидер Франсуа Миттеран и немецкий канцлер Гельмут Коль. Помимо этого, к ним присоединились главы Министерств иностранных дел этих государств.

Но позже, как отмечают специалисты, Североатлантический альянс приступил к выполнению программы "Партнерство ради мира", в ходе чего страны блока НАТО предложили государствам Восточной Европы взаимовыгодное сотрудничество. Если посмотреть на современную ситуацию, то страны-участницы НАТО забрались намного дальше — сейчас уже и Грузия рассматривает возможность присоединения к Североатлантическому альянсу.

Фото: Pravda. Ru

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