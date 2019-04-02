В США решили не продавать Турции оборудование для F-35 из-за С-400

Ранее мы уже писали о том, что в Соединенных Штатах Америки обеспокоены решением Анкары о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Представители правительства США уже не раз заявляли, что готовы отказаться от поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции, в том случае, если договор с Россией не утратит свою силу.
Теперь же, судя по словам официального представителя Пентагона Майка Эндрюса, в США уже приняли серьезное решение по данному вопросу — Штаты прекращают поставки Турции оборудования, необходимого для американских боевых самолетов F-35.
Эндрюс подчеркнул, что пока это лишь временная мера — Пентагон ждет конечного ответа от турецкого правительства. Напомним, что от Турции требуют полного отказа от покупки ЗРК С-400 российского производства.
Пока, как сообщается, из Анкары ответа не последовало.
Стоит отметить, что дипломатический конфликт США и Турции из-за поставок F-35 начался не на пустом месте. Ранее представители Соединенных Штатов и НАТО, а также разные военные эксперты, заявили, что нельзя допустить одновременного использования российских зенитных комплексов и американских истребителей. В какой-то степени, данное решения вполне объяснимо — подобные действия могут позволить потенциальным противникам Запада выявить слабые места F-35 и постоянно собирать данные о его системах и модификациях. Как итог, собранные данные можно будет направить против ВВС, использующих американский боевой самолет.
Фото: Pravda. Ru
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