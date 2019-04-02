Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду

Судя по данным, предоставленным сервисом отслеживания полетов Plane Radar, вылетевший с британской авиабазы американский бомбардировщик B-52 подошел крайне близко к одной из военных баз РФ в Калининграде. Отмечается, что экипаж военного воздушного судна Соединенных Штатов Америки отрабатывал метание бомб по западному форпосту Российской Федерации.

Ранее во многих СМИ уже обсуждали недавний полет американского бомбардировщика над Эстонией и Балтийским морем. Тогда представители Министерства обороны России подчеркнули, что вовремя смогли заметить воздушное судно США, после чего в небо были подняты российские истребители Су-27.

Отмечается, что боевые самолеты РФ, которые максимально близко подошли к американскому бомбардировщику, смогли отогнать его от границ. Однако представители Пентагона такое заявление отвергают, говоря о том, что B-52 просто выполнил поставленные задачи и самостоятельно принял решение развернуться и отправиться в сторону своей базы.

Напомним, что Калининград является важной для России стратегической точкой. Именно там расположены очень важные для РФ военные объекты, которые точно попадут под удар США в случае начала боевых действий. Среди важнейших объектов можно выделить ОТРК "Искандер", ЗРК С-400 и различное ядерное оружие, оставшееся там со времен СССР.

Фото: Pravda. Ru

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