В США намерены решить вопрос с покупкой Турцией С-400

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Патрик Шанахан сказал, что в Пентагоне до сих пор ждут ответа от турецких властей по поводу покупки зенитных ракетных комплексов российского производства С-400.

Также Шанахан подчеркнул, что Анкаре не обязательно оставаться без зенитных комплексов. Отказавшись от российских С-400, армия Турции сможет закупать у Соединенных Штатов ЗРК "Патриот", оставшись при этом в программе по производству истребителей пятого поколения F-35.

В американском оборонном ведомстве отметили, что будут пытаться убедить правительство Турции покупать оружие производства США. Однако здесь стоит вспомнить слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана, который заявил, что Турция не пойдет на поводу у США и вопрос о покупке российских ракетных комплексов можно считать закрытым.

Ранее мы писали о том, что Штаты уже остановили поставки в Турцию оборудования, необходимого для строительства боевых самолетов F-35. Власти США говорят о том, что нельзя допустить совместного использования российских ЗРК и американских F-35, поскольку это даст потенциальным противникам Запада возможность найти слабости истребителя и использовать их.

Фото: Pravda. Ru

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