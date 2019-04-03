В МВД хотят, чтобы мигранты начали оплачивать собственную депортацию

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, согласно которому мигранты должны будут оплачивать собственную депортацию. Примечательно то, что ведомство не раскрывает информацию о том, сколько тратит ежегодно по данной статье расходов.
Соответствующий документ, размещенный на сайте проектов нормативных правовых актов подразумевает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В документ будет добавлен пункт, согласно которому депортированный иностранный гражданин должен возместить затраченные средства на его выдворение из страны.
В МВД обращают внимание на то, что в законе, который регламентирует въезд и выезд из РФ содержит пункт, запрещающий лицу въезд на территорию страны, в случае, если он ранее не возместил средства, затраченные государством на его депортацию. Новые поправки должны будут дать основания для применения этого пункта.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней массовой депортации граждан Украины в Израиле. Израиль официально признал Украину безопасной страной, где нет военных действий. Статус беженца дают, в основном, приезжим из ДНР и ЛНР. Остальным украинцам отказывают намного чаще. Новая ускоренная процедура отказа работает с октября прошлого года.
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