Пушков назвал невероятным исключение Турции из НАТО

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, США лишь сыплет пустыми угрозами, заявляя о возможности исключения Турции из состава Североатлантического альянса. Такое заявление политик опубликовал на своей странице в Твиттере, прокомментировав тем самым высказывание вице-президента Соединенных Штатов Америки Майкла Пенса.

Ранее Пенс резко отозвался о решении Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Более того, он сказал, что Турции придется сделать выбор — или оставаться в составе военно-политического блока НАТО, или продолжать сотрудничество с Российской Федерация в оборонной сфере.

В ответ на это Пушков подчеркнул, что Турция не собирается отказываться от покупки С-400, и за этим навряд ли последует исключение государства из Североатлантического альянса.

Помимо этого, российский сенатор подметил, что в администрации американского лидера Дональда Трампа довольно часто "сыплют" обещаниями, которые не смогут осуществить. Пушков считает, что слова об исключении Турции из состава НАТО — это очередное подобное заявление.

Напомним, что глава Турции Тайип Эрдоган вполне четко сформулировал свою позицию по вопросу покупки у России ЗРК С-400. Он сказал, что Анкара не пойдет "на поводу" у США и не откажется от сотрудничества с РФ.

Фото: Pravda. Ru

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