ЗРК "Тор-М2" прошел испытания в реальном бою

Фанил Зиятдинов, занимающий пост генерального директора на Ижевском электромеханическим заводе "Купол", рассказал о том, что ЗРК "Тор-М2" успешно завершил испытания, которые проходили в режиме реального боя.
По словам Зиятдинова, до этого ракетный комплекс проходил испытания на полигонах, но теперь показал все свои лучшие стороны в реальном бою.
Отмечается, что зарубежные партнеры Российской Федерации хорошо осведомлены об эффективности и надежности российского комплекса, поэтому разработке уделяется довольно много внимания.
Гендиректор "Купола" также подчеркнул, что пока ни у одной страны мира нет такого зенитного ракетного комплекса.
Напомним, что "Тор-М2" является всепогодным тактическим ЗРК, который используется для противовоздушной обороны. Также в задачи "Тора" входит охрана пунктов связи, командных центров и прикрытие пехоты и бронетехники от воздушных атак противника. К сожалению, точной информации о том, в каком именно бою принял участие российский "Тор" не сообщается.
Фото: Минобороны РФ
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