Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтону удалось добиться "некоторых успехов" в переговорах с Турцией относительно ее планов купить российские зенитно-ракетные системы С-400. "Мы предпринимаем все возможное, чтобы убедить их в том, что им не следует выполнять данную транзакцию", — заявил Помпео 5 апреля, выступая на телеканале FoxNews.

По мнению госсекретаря США, как член НАТО Турция должна вносить вклад в укрепление "коллективной безопасности", однако покупка "важной, представляющей значимость российской системы" противоречит данной цели.

Майк Помпео не стал уточнять, в чем состоял успех переговоров, но подчеркнул, что окончательное решение Анкара будет принимать самостоятельно.

"А затем США примут свои решения", — добавил госсекретарь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об отказе Турции от предложения США купить вместо С-400 зенитно-ракетные комплексы Patriot. По словам представителей турецкого правительства, предложение Вашингтона оказалось "крайне невыгодным". Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу не исключает, что вооруженные силы страны могут приобрести несколько американских систем, но только если Вашингтон перестанет настаивать на расторжении сделки с Москвой.

Источник фото: Министерство обороны России

Читайте также

В НАТО завелся предатель — Турция

Индия может передать НАТО секреты С-400

Российский ЗРК С-400 "Триумф" для Турции: блеф или реальность?