За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15

Представитель российского Министерства обороны рассказал о том, что оборонное ведомство подписало новый контракт с компанией "Калашников". Судя по предоставленным данным, Минобороны Российской Федерации в период с 2019 по 2021 годы собирается приобрести у концерна 150 000 АК-12 и АК-15.

Год назад на сайте "Калашников медиа" опубликовали информацию о том, что концерн начинает поставлять в российскую армию автоматы АК-12. Однако тогда речь шла всего о 2 500 автоматах, что значительно меньше.

Представители "Калашникова" пояснили, что современный АК-12 разрабатывали специально под использование с новейшим комплексом оснащения военнослужащих "Ратник". Отмечается, что в ближайшие годы АК-12 должен совсем заменить АК-74М, которым сейчас пользуются бойцы российской армии.

Напомним, что автомат АК-12 приняли на вооружение в 2015 году, однако начали поставлять в армию только в 2018. Из особенностей данной модели можно выделить продублированный с левой стороны флажок предохранителя, укороченный спусковой крючок и немного сдвинутую вперед рукоять управления огнем. Используются в автомате боеприпасы калибра 5,45×39, а скорость стрельбы достигает 700 выстрелов в минуту.

Фото: Соцсети

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