Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

По словам российского военного эксперта Юрия Кнутова, российские морские суда, стоящие на вооружении Черноморского флота, будут с помощью навала (тарана) останавливать корабли НАТО, которые собираются пройти через Керченский пролив.

Помимо этого, военно-воздушные силы России имеют в своем арсенале такие техники, которые позволяют без использования огнестрельного оружия отправлять вражескую авиацию в штопор.

Также Кнутов напомнил, что российский флот, расположенный в акватории Черного моря, уже не раз применял технику навала против кораблей других государств. К примеру, в 1988 году крейсер ВМФ Соединенных Штатов Америки "Йорктаун" вошел в воды СССР, после чего на его таран был отправлен советский корабль "Беззаветный". Отечественное судно совершило несколько ударов в борт и корму "Йорктауна", после чего тот решил ретироваться.

Военный эксперт напомнил о том, что сейчас корабли НАТО находятся в Черном море. Ранее официальные представители Североатлантического альянса заявили, что готовы помочь кораблям ВМФ Украины в проходе по Керченскому проливу. Однако стоит отметить, что все морские суда альянса находятся под прицелом российских ракетных систем, расположенных на берегах. Ранее мы писали о том, что корабли НАТО могут оказаться на дне, если все же решатся идти через Керченский пролив.

Фото: Pravda. Ru

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