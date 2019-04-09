Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек

Судя по предоставленной информации, в Триполи жертвами вооруженных столкновений стали больше 50 человек. Пока, как отмечается, речь идет о 51-м погибшем. Подчеркивается, что в ливийской столице из-за конфликта гибли как военнослужащие, так и обычные люди.
Официальные представители ООН выступили с очередным заявлением по теме конфликта, который бушует в Триполи. По словам представителей Организации Объединенных Наций, из-за боев свои жилища вынуждены были покинуть более трех тысяч мирных жителей.
Ранее мы писали о том, что на данный момент Ливия "поделена" на две части. Контроль над одними территориями держат представители ЛНА (Ливийская национальная армия), а над другими (Триполи, в том числе) ПНА (Правительство национального согласия). Здесь стоит отметить, что ПНА было сформировано при прямой поддержке Евросоюза и Организации Объединенных Нацией.
Напомним, что лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар на днях принял решение атаковать армию ПНА. В результате проведенной атаки был нанесен авиационный удар по международной воздушной гавани Митига, которая расположена на территории ливийской столицы Триполи.
Фото: Pravda. Ru
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